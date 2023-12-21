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Массовый сбой произошел в работе социальной сети Х
В работе X (бывшая соцсеть Twitter) произошел массовый сбой. Согласно порталу Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, пик пришелся на 8.43 – более 73 тыс. обращений.
К 9.28 количество жалоб снизилось до 27,5 тыс. По инфографике 71% обратившихся указали на неполадки в работе приложения, еще 23% людей столкнулись с трудностями с доступом к сайту.
Большая часть сбоев была зафиксирована в США. Также зафиксированы неполадки в Великобритании, Франции, Японии.
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