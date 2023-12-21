Массовый сбой произошел в работе социальной сети Х

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В работе X (бывшая соцсеть Twitter) произошел массовый сбой. Согласно порталу Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, пик пришелся на 8.43 – более 73 тыс. обращений.

К 9.28 количество жалоб снизилось до 27,5 тыс. По инфографике 71% обратившихся указали на неполадки в работе приложения, еще 23% людей столкнулись с трудностями с доступом к сайту.

Большая часть сбоев была зафиксирована в США. Также зафиксированы неполадки в Великобритании, Франции, Японии.