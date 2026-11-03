Массовую кибератаку на холодильники устроили хакеры в Германии

В Германии хакеры атаковали холодильное оборудование магазинов сразу в трех федеральных землях. Взломы привели к порче большого количества продуктов, которые торговым точкам пришлось утилизировать. Об этом сообщает Bild.

Злоумышленники получали удаленный доступ к холодильным установкам и меняли настройки их работы, из-за чего оборудование начинало нагреваться вместо охлаждения. Аналогичные случаи ранее произошли во Франции, Бельгии и Швеции.

«Пострадали супермаркеты в Северном Рейне-Вестфалии, Бремене и Баварии… Тонны продуктов уходят в мусорные контейнеры», – говорится в публикации.

В частности, в одном из магазинов в Рейсбахе (Нижняя Бавария) после взлома температура внутри холодильных систем достигла 50 градусов.

Расследованием занимаются специалисты криминальной полиции по борьбе с киберпреступностью. По предварительной версии, хакеры выбирали старые модели холодильников, для которых производители уже не выпускают обновления безопасности и не предоставляют техническую поддержку.

Сейчас устанавливаются общее число пострадавших магазинов и размер ущерба.