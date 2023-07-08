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Массовое ДТП произошло на выезде из Казани в сторону аэропорта
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Массовая авария произошла на выезде из Казани в сторону аэропорта, сообщил «Татар-информу» очевидец ДТП.
В районе поселка Усады столкнулись как минимум шесть автомобилей.
Подробности уточняются.
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