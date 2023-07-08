Массовое ДТП произошло на выезде из Казани в сторону аэропорта

Массовая авария произошла на выезде из Казани в сторону аэропорта, сообщил «Татар-информу» очевидец ДТП.

Фото: © очевидцы

В районе поселка Усады столкнулись как минимум шесть автомобилей.

Фото: © очевидцы

Подробности уточняются.