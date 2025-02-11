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Происшествия 11 февраля 2025 18:48

Массовое ДТП парализовало движение на Аметьевской магистрали в Казани

Сегодня вечером на Аметьевской магистрали в Казани произошло массовое ДТП. Предварительно, столкнулись четыре легковых автомобиля.

В итоге на пересечении проспекта Универсиады и Аметьевской магистрали собралась пробка. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Информации о пострадавших не поступало. Устанавливаются подробности.

UPD. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, возле дома №16в на улице Даурская столкнулись четыре автомобиля. Пострадал один из водителей, он пожаловался на боли в спине. Не госпитализирован.

Фото: «Яндекс.Карты»

#дтп в казани
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