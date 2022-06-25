Массовая вакцинация населения Земли от коронавируса спасла почти 20 млн жизней

Британские эпидемиологи выяснили, что массовая вакцинация населения Земли от Covid-19 сократила число потенциальных жертв инфекции примерно на 20 млн. Такие выводы были приведены в журнале Lancet Infectious Diseases.

Для подсчета были объединены данные по числу привитых людей и уровню заболеваемости, собранные специалистами профильных ведомств в 185 странах — участницах ООН. Ученые создали компьютерную модель того, как распространялся коронавирус по Земле с учетом, как на этот процесс влияла вакцинация населения в тех или иных странах. Эти результаты сравнили с тем, как развивалась бы ситуация в случае, если бы не были разработаны вакцины.

Всего пандемия могла унести около 31,4 млн жизней, а вакцинация уменьшила эту цифру на 63%. Число смертей, непосредственно связанных с инфекцией, сократилось на 79% (14,4 млн случаев гибели пациентов).

«Около 7,5 млн спасенных жизней приходится на вакцины, распределенные в рамках программы COVAX», — отметил научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Оливер Уотсон.

При этом эта цифра могла быть больше на 600 тыс., если бы программа была реализована полностью и все участвующие в ней страны вакцинировали около 40% населения, передает ТАСС.