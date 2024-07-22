Массовая драка на Зорге в Казани произошла во время свадебного застолья

21 июля в Казани произошел инцидент, привлекший внимание правоохранительных органов. В отдел полиции «Сафиуллина» поступило сообщение о драке на улице Зорге. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не обнаружили активных нарушений общественного порядка, однако начали расследование случившегося.

По предварительным данным, конфликт начался в одном из местных кафе, где проходило свадебное торжество. Празднование было нарушено появлением постороннего мужчины с признаками алкогольного опьянения. Незваный гость стал мешать проведению мероприятия, чем вызвал недовольство присутствующих. После сделанного замечания мужчину попросили покинуть заведение.

Однако инцидент на этом не закончился. Выйдя на улицу, нетрезвый мужчина продолжил конфликтовать с участниками свадьбы, что в итоге привело к драке.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, в настоящее время сотрудники полиции проводят тщательную проверку произошедшего. Ведется работа по установлению личностей всех участников конфликта, выявлению зачинщиков драки и выяснению всех обстоятельств инцидента.