Массовая акция обливания в 2026 году пройдет в 72 городах и семи странах

Массовая акция обливания, организованная спортивно-патриотическим клубом из Красногорска, в 2026 году объединит 72 города и семь стран. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель клуба Илья Шадриков.

По его словам, проект начинался 14 лет назад как обычные воскресные поездки воспитанников клуба единоборств в купель, а затем перерос в масштабное движение. Формат телемоста акция приобрела в 2022 году, объединив семь городов. В 2023 году к ней присоединились 18 городов, в 2024-м – 35 городов и три страны, в прошлом году – 56 городов и семь стран.

«Одно дело просто облиться, а другое дело – посвятить чему-то. За счет этого на каждой площадке будет определенная выставка по народам, клипы мы создаем», – пояснил Шадриков.

Он уточнил, что в этом году к участию, помимо российских городов, заявлены площадки в Китае, Замбии, Нигерии, Абхазии, Южной Осетии, а также российские соотечественники в Испании. По словам организатора, расширению географии способствует Россотрудничество.