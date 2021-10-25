Массажеры для лица, которые действительно омолаживают

Омоложение — главное качество массажеров для лица, которое используют маркетологи в рекламе, привлекая потенциальную аудиторию. Хотя у таких девайсов есть и другие важные плюсы. Один из них — снятие мышечного напряжения, ведь спазмы меняют анатомическую форму лица.

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Зачем лицу нужен массаж?

Гипертонус лицевых мышц можно долго не замечать, особенно в периоды жуткой усталости, общего недомогания. Хотя по данным профильных специалистов, у огромного количества людей такой спазм присутствует постоянно. Чем чревато это состояние для красоты и здоровья:

• усугубляет птоз, овал лица становится нечетким, опускаются уголки губ;

• приводит к нарушению кровообращения, венозного оттока;

• появляются отечность, застойные явления, морщины;

• нарушается симметрии лица, возникают частые головные боли.

Чтобы полностью восстановить здоровье, убрать гипертонус, нужна консультация специалиста по эстетике лица и тела, остеопата. В домашних условиях можно использовать массажер для лица — лифтингующий, улучшающий кровообращение, насыщающий дерму кислородом. Выбор конфигурации девайса зависит от ожидаемого эффекта и от того, какие зоны нужно прорабатывать (область вокруг глаз, овал, подбородок).

Массажеры для лица, которые действительно оздоравливают и омолаживают

Перед применением любого вида массажера необходима консультация профильного врача, потому что многие девайсы запрещено использовать, если есть купероз, экзема, розацеа или используются филлеры, имеются проблемы со здоровьем системы кровообращения и т.д.

Топ девайсов:

• Роллер — разглаживает морщины на лбу, уменьшает отеки, подтягивает овал, поднимает уголки рта, убирает носогубные складки, устраняет заложенность носа на начальной стадии болезни, делает лицо молодым, расслабленным. Модели из кварца до процедуры ненадолго помещают в холодильник, а металлические и нефритовые холодные сами по себе, поэтому освежают и хорошо тонизируют без охлаждения.

• Скребок из розового кварца для восточного массажа гуаша — гладкий, обычно двусторонний, эффективно устраняет отеки, возвращает коже сияние, эластичность, равномерный цвет. Согласно китайским поверьям, таким скребком счищается негативная, плохая энергия. Массаж ускоряет циркуляцию крови, разглаживает морщины, убирает хмурое выражение лица.

• Массажер для зоны вокруг глаз от Foreo — у девайса приятная поверхность из медицинского силикона, эргономичная форма, простое управление (работает в двух режимах). Эффективно устраняет мимические морщины, убирает отечность, темные круги под глазами.

Массажи — это безопасная альтернатива ботоксу, который во многих случаях приводит к потере естественной мимики и нежелательной слабости мышц. К частым негативным последствиям относятся и асимметрия, опущение век.

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