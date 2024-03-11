Масленица, ярмарки, концерты: в дни выборов в Нижнекамске пройдет насыщенная программа

С 15 по 17 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. В Нижнекамске в эти дни на избирательных участках состоятся ярмарки, концерты и многое другое. О том, какие события организованы для голосующих граждан, на деловом понедельнике рассказала руководитель аппарата совета Нижнекамского района Алина Хабибуллина.

«Праздничное настроение на избирательных участках будут создавать творческие коллективы города. Будут организованы интерактивные и спортивные площадки, мастер-классы. Пройдут игры по волейболу, бадминтону, шахматам, стритболу, веселые старты, в том числе и семейные состязания. Библиотекари подготовят для избирателей книжные выставки», — сообщила спикер.

Медики в эти дни организуют на избирательных участках так называемые «Точки здоровья», где желающие смогут пройти небольшое медицинское обследование. В пунктах будут дежурить разные специалисты: кардиолог, хирург, педиатр и будет работать передвижной флюорограф. 17 марта медицинские сотрудники будут дежурить на всех участках с 8 до 20 часов.

«Доброй традицией является организация в День проведения выборов на избирательных участках ярмарок сельскохозяйственной продукции местных производителей и самозанятых граждан. Эти выборы не станут исключением», — отметила Алина Хабибуллина.

17 марта на избирательных участках отметят Масленицу: все желающие смогут принять участие в народных забавах и угоститься блинами.

Также докладчица призвала горожан присоединиться к фотоконкурсу «Всей семьей на выборы». Для участия необходимо с 15 по 17 марта с 08.00 до 20.00 сделать семейное фото с браслетом «Всей семьей на выборы», который можно получить рядом с избирательным участком после голосования. В указанный срок необходимо выложить фото в социальной сети «ВКонтакте» с обязательными хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. И далее следить за результатами розыгрыша.

Среди участников конкурса состоится розыгрыш ценных призов, в том числе автомобилей Lada Vesta (по одному в каждый день голосования).

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин отметил, что инициатором акции «Всей семьей на выборы» является Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По мнению руководителя района, дети должны видеть процесс голосования, чтобы в будущем быть такими же активными, как и их родители.

«Мы со своей семьей берем на голосование детей. Дети уже выросли, и у них есть понимание, что такое выборы, как они проходят. Мы с раннего возраста учили детей политической активности», — отметил Муллин.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).