Масленица: сжигание чучела и массовые гулянья или сыропустная неделя на пороге поста

Александр Ермолин говорит, что нельзя путать церковное понимание Масленицы с чисто светским

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тещины вечерки и золовкины посиделки – многие считают, что традиция ходить в гости на блины относится исключительно к православию, а сжигание чучела – безобидный, пусть и языческий обряд. Но вот руководитель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин говорит, что нельзя путать церковное понимание Масленицы с чисто светским.

Языческий праздник с коммерческими корнями

«То, что мы видим в массмедиа, и то, что сейчас будет продаваться в магазинах, – это светская Масленица. То есть блины, радость, гулянка. Но в этом празднике есть еще такой элемент, как сожжение чучела, – вот это язычество в вопиющем его виде», – считает отец Александр.

То, что многие называют масленичной неделей, в православии называют сыропустной седмицей. Это время перед Великим постом. Уже в воскресенье перед этой неделей верующие перестают есть мясо, в церквях начинаются особенные богослужения, которые совершаются с некоторыми особенностями, присущими богослужению Великого поста.

«Сожжение чучела – вот это язычество в вопиющем его виде» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В церковном понимании Масленица – это подготовка к Великому посту. Я всегда говорю прихожанам: “Церковный устав вам друг, а не враг”. И когда церковный устав предлагает потихоньку отказаться от определенной еды, это делается лишь в помощь верующим. В сыропустную неделю нельзя есть мяса, но можно все остальное. Церковь готовит нас к посту постепенно. Не просто так, что ты шел – и обрыв, в 23.55 блины с мясом и икрой и через пять минут все», – объясняет иерей.

И пока православные молятся в церкви, духовно и морально готовятся к наступлению поста, другие с размахом отмечают Масленицу.

«В светском измерении к посту никто не готовится. Им нужно пойти на золовкины посиделки, тещины блины, везде погулять, везде оторваться. В воскресенье, в самый разгар Масленицы, христианин должен пойти на службу, и вместо того, чтобы попросить благословения на Великий пост, он идет есть блины, желательно мясные, идет сжигать Масленицу, то есть он просто гуляет – употребляет, злоупотребляет. Сыропустная неделя – это про то, что вы не животное, а создание божественное, а значит, дух и разум могут быть сильнее, чем наше тело. Можно даже сказать, что это два разных подхода к жизни», – говорит иерей.

«В светском измерении к посту никто не готовится. Им нужно пойти на золовкины посиделки, тещины блины, везде погулять, везде оторваться» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это не время, когда можно отрываться так, чтобы даже батюшка перекрестился на исповеди»

Когда по языческим традициям жгут чучело, в православном мире отмечают Прощеное воскресенье.

«Вечером в воскресенье служится вечерня с чином прощения. Это красивая служба, во время которой священнослужители уже облачаются в черное, как в Великий пост. И в это время ты идешь в храм, уже тема покаяния звучит, прощения друг у друга. И когда ты идешь в храм, ты видишь, как другие отрываются, радуются, у них там чучело недавно сгорело, шашлыки пожарились, блины недоеденные. И ты понимаешь это яркое противоречие между православным пониманием этого времени и пониманием светским», – говорит отец Александр.

В Масленицу существует традиция ходить друг к другу в гости. У православных это делается не для того, чтобы наесться блинов, а чтобы попросить прощения у ближних, примириться с ними и правильно войти в Великий пост. Если фундамент неправильный, пост пойдет не так, как нужно. Если ты начинаешь поститься озлобленным, тебе это не поможет, говорит священнослужитель.

«Только помните, что просить прощения – это не значит сделать массовую рассылку открыток в мессенджерах. Это не прощение и не покаяние. Когда мы просим прощения, мы проводим работу над самим собой. Человек должен осознать момент, когда он был не прав, и сделать так, чтобы в его жизни что-то поменялось. Прощение – это нечто более высокое, чем открытка, что-то более высокого порядка, более высокого уровня, чем просто фраза “прости меня”», – объясняет иерей.

Пока православные молятся в церкви, духовно и морально готовятся к наступлению поста, другие с размахом отмечают Масленицу. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отец Александр приводит пример: в молитве «Отче наш» мы просим Бога, чтобы он простил грехи наши, так же как и мы прощаем должникам нашим. Получается, если мы не прощаем ближнему своему, то как нас простит Господь?

Празднование Масленицы по языческим традициям – грех для христианина.

«Если человек участвует в языческом обряде – это однозначно грех. Особенно если человек понимает, что это язычество.

Как католики не празднуют Хеллоуин, а празднуют День всех святых, так же и православные празднуют не Масленицу, а праздную сыропустную неделю.

Ты можешь радоваться и веселиться, но должен понимать, что это не неделя, когда ты можешь отрываться так, чтобы даже батюшка перекрестился на исповеди. Чтобы ты наелся так, чтобы на весь пост хватило, и чтобы Прощеное воскресенье действительно было бы прощеным», – объясняет отец Александр.

Сырная неделя у старообрядцев

Тем не менее есть блины в это время не грех. Поэтому многие верующие любят в это время их печь, как, например, старообрядка Елена Дудко – прихожанка Духосошественского храма.

В эту неделю любимая традиция семьи Елены Дудко – печь блины Фото: из личного архива Елены Дудко

«У нас нет такого понятия, как Масленица. Это время перед постом, масленичная неделя, еще есть название “сырная”. Это неделя моральной и телесной подготовки к посту. Нельзя кушать мясо, поэтому мы едим кисломолочные продукты, чтобы себя насытить на Великий пост, ведь он длинный и сложный», – поделилась Елена.

В эту неделю любимая традиция семьи Елены – печь блины. Она говорит, что даже супруг подключается к процессу и готовит это блюдо по своему собственному рецепту.

«Лично я люблю делать на кипятке. Сначала взбиваю яйцо, чуть-чуть солю, добавляю стакан крутого кипятка, не прекращая взбивать, чтобы яйцо не сварилось. Потом стакан молока холодного либо кефир и потом стакан муки. Уже после добавляю сахар и подсолнечное масло. Блинчики получаются кружевные, в дырочку», – поделилась рецептом Елена.

Никаких гуляний у старообрядцев на Масленицу нет. Правда, в Прощеное воскресенье они организуют ярмарку на территории храма. Самовары, блины и игры для детей – этот день перед началом Великого поста они стараются провести именно так.

«Чучело мы не сжигаем, у нас это неуместно. Это языческое. И когда в городе проходят гулянья, я ни за что туда не пойду и не поведу туда сына. Потому что будут вопросы, почему так делают, для чего, а нам это неприемлемо, мы так не делаем. У нас есть свои традиции, и мы стараемся их придерживаться», – отметила Елена.

«Закатыльное воскресенье»

Руководитель Центра русского фольклора Василиса Филатова поделилась, что изначально этот праздник отмечали совсем по-другому.

Фото: из личного архива Василисы Филатовой

«Есть исследования, которые указывают на то, что Масленица не встречается в древних упоминаниях. Только в XVI веке в летописях появилось это название. При этом уже тогда на Руси появилось православие, поэтому о Масленице говорят как о мясопустной или сырной неделе», – говорит Василиса.

В Татарстане гулянья начинали уже в воскресенье перед современной масленичной неделей. Этот день назывался «закатыльное воскресенье», потому что катание с гор было неотъемлемой частью праздника и дети начинали накатывать снежные горы. А в некоторых районах современной России отмечать начинали позже – со среды или четверга.

«Традиция давать каждому дню недели определенные названия появилась гораздо раньше. Вы представьте, даже в одном селе могли одну и ту же песню петь по-разному, откуда взяться одинаковым названиям дней недели повсеместно? Гипотетически они могли иметь разные названия, а не одинаковые. Но у нас в Татарстане некоторые дни масленичной недели назывались одинаково. Вот, например, широкий четверг, или его еще называли “разгуляй”», – рассказала руководитель Центра русского фольклора.

Катание с гор было неотъемлемой частью праздника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тещины блины и Пушкин

Масленица – это еще и праздник молодоженов. Для тех, кто недавно поженился, это был первый совместный выход в свет. Их по традиции обязательно валяли в снегу. Зять должен был обязательно идти к теще – это было важно для его жены.

«Вы, наверное, знаете, что невесту часто выдавали замуж в соседние деревни и девушка, выходя замуж, прощалась со своими родными. Даже в свадебных песнях с ней прощаются, как будто навсегда. Возможно, потому, что она своих родственников могла уже никогда не увидеть. Почему именно тещины блины, а не свекровины? Чтобы девушка со своей родней повидалась», – поделилась Василиса.

Но вот блин не всегда был главным символом языческого праздника весны. В XVIII веке блин считался поминальной едой. Первое упоминание о нем, связанное с Масленицей, встречается у Пушкина. В романе «Евгений Онегин» он писал:

Они хранили в жизни мирной

Привычки милой старины:

У них на масленице жирной

Водились русские блины.

Блин не всегда был главным символом языческого праздника весны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Почему он отмечает, что блины именно русские? Дело в том, что на Масленицу мы привыкли есть немецкие блины – тонкие. А русский блин выглядел совсем по-другому. Он пекся в печи, его не переворачивали, и он был не такого большого размера. Пекли его из гречневой муки, поэтому он был темного цвета. Получался высокий, маленький и пористый, как губка, блин», – отметила руководитель центра.

Чучело и костры на льду

Жгли изначально не чучело, а солому, рассказывает руководитель Центра русского фольклора. Даже место, где разводили костер, в разных районах определяли по-разному. Где-то это был именно лед.

«Считалось, что костер несет очищающие свойства. По некоторой информации, сжигали еще и старые вещи – просили, чтобы их освободили от грехов и чтобы все старое сгорело», – рассказала Василиса Филатова.

Кроме блинов и сожжения чучела на массовых гуляньях также строят снежные крепости, после чего устраивают их захват, гуляют ряженые в масках Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чучело жгли не только народы славянской группы. Некоторые народы, живущие за границей, Масленицу отмечают больше недели.

В наши дни сохранились некоторые традиции. Кроме блинов и сожжения чучела на массовых гуляньях также строят снежные крепости, после чего устраивают их захват, гуляют ряженые в масках и дети катаются с горы.

Василиса Филатова говорит, что в их коллективе есть блины тоже любят. Стараются, естественно, готовить их без мясной начинки. Но возможность отведать блинов в эту неделю никогда не упускают.

«В масленичную неделю у нас в коллективе есть традиция угощать друг друга блинами. У кого какие блины, кто по какому рецепту готовит, у кого вкуснее. Я вот, например, люблю больше блины на воде – простые, но не менее вкусные. Больше сахара и без какой-либо начинки», – добавила Василиса.

Языческие традиции или церковный устав? Каждый решает сам. Стоит отметить, что у жителей Казани будет возможность отметить Масленицу по православным традициям. 19 февраля по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря на Большой Красной в Казани состоится празднование Масленицы. В программе – тематический концерт и угощение блинами. Праздничное мероприятие начнется по окончании Божественной литургии.