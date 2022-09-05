Машкластер Татарстана представил на ВЭФ наработки в аддитивных технологиях и роботизации

Машиностроительный кластер Татарстана презентует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни во Владивостоке, несколько проектов, сообщил «Татар-информу» председатель правления объединения Сергей Майоров.

Он отметил, что запланировано провести ряд встреч, в том числе с представителями органов власти и компаниями.

«Корпорациям, в зависимости от отрасли, мы можем предложить различные инновации, которые повышают производительность. У нас 20 таких инновационных проектов, которые можно продвигать не только на территории России, но и в дружественных странах. И это показатель уровня развития региона», – полагает он.

По его словам, на выставке в рамках форума презентуются проекты, связанные с аддитивными технологиями, повышением производительности труда – роботизацией, цифровизацией, автоматизацией; экологические проекты, проекты в автомобилестроении, нефтедобыче, нефтехимии, а также проекты, связанные с энергетикой, развитием кооперации с другими регионами/странами.

В числе проектов – технология по изготовлению песчаных полимерных форм для литья металла. «За 12 часов мы можем напечатать форму любой сложности. При том, что создание деревянной или пластиковой модели может занимать до месяца или до двух. С нашими технологиями можно быстро создавать новые продукты за короткое время. Это особенно актуально при импортозамещении», – поделился Майоров.

Также представители Машкластера готовы рассказать о проекте, связанном с газомоторной техникой. «Мы предлагаем комплексные решения в регионах по строительству заправочных станций, сервисных, учебных центров, чтобы подготовить инфраструктуру. Мы сейчас хорошо понимаем, что без соответствующей инфраструктуры, не сможем продать свою технику. Сейчас во многих регионах такие проекты уже идут», – отметил глава объединения.

Кроме того, представлен проект по повышению энергоэффективности предприятий.

«Я очень надеюсь, что нашу продукцию сможет приобрести технопарк "Кангалассы". Мы пообщались с корпорацией развития Оренбургской области, им интересен ряд наших проектов, будем проводить переговоры. Также мы встретились с Фондом международного развития и обсудили вопросы, связанные с уникальными предложениями по прямому финансированию импортозамещающих проектов. В принципе, первый день оказался продуктивным», – сообщил Майоров.

С 5 по 8 сентября во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум. Главная тема этого года – «На пути к многополярному миру».