Маски, термометрия и обработка: ЦИК РТ протестировал избирательные участки перед выборами

Избирательные участки Татарстана станут самым безопасным местом во время проведения предстоящих выборов в Государственную думу. Площадки для голосования будут полностью адаптированы под жесткие антиковидные требования с учетом опыта прошлого года, - рассказал журналистам председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

Глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина и руководитель ЦИК РТ Андрей Кондратьев провели инспекцию избирательного участка №165

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Запас одноразовых масок, ручек и дезинфекторов закупили заранее»

Вместе с главой татарстанского Управления Роспотребнадзора Мариной Патяшиной, Андрей Кондратьев провел инспекцию избирательного участка №165, расположенного на площадке ЦКС «Московский». Каждый из внедренных здесь антиковидных элементов, найдет свое отражение на остальных избирательных участках республики.

«Противоэпидемические меры избирательных участков стартуют уже на входе: здесь расставлены емкости с дезинфекторами, есть запас одноразовых масок и ручек. На каждом участке есть достаточный запас этих расходных материалов, мы закупили их заранее. Каждый входящий избиратель в обязательном порядке проходит термометрию – измерение температуры тела», - объяснил Андрей Кондратьев.

На избирательных участках на входе расставлены емкости с дезинфекторами, есть запас одноразовых масок и ручек Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По его словам, если у кого-то из посетителей участка фиксируется повышенный температурный фон, то его немедленно изолируют в отдельное помещение, а ответственные работники данного участка вызывают врачей.

Высокий градус: «температурных» избирателей изолируют, но дадут проголосовать

Подробнее данную процедуру описала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Мы обязательно контролируем входную термометрию. В случае выявления температуры более 37 градусов, такой человек подлежит изоляции в отдельном, специально подготовленном помещении. На каждом избирательном участке такое помещение есть. К человеку подходят сотрудники, одетые в средства индивидуальной защиты: они одевают не только маску и перчатки, но и специальный одноразовый халат, а затем ждут прибытия медработников», - отметила Патяшина.

В случае выявления температуры более 37 градусов, избиратель подлежит изоляции в отдельном, специально подготовленном помещении Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Она добавила, что температурный контроль в обязательном порядке проходят и сами члены избиркома.

«В течение всего рабочего дня присутствующие на участке сотрудники, члены избиркома и наблюдатели также будут проходить регулярную – каждые 3-4 часа – термометрию», - пояснила Марина Патяшина.

Ее дополнил Андрей Кондратьев, который подчеркнул – даже если у человека зафиксировали повышенную температуру, он не теряет возможности отдать свой голос в рамках выборов. Но сделано это будет отдельно от остальных избирателей.

«В таких комнатах для изоляции все предусмотрено – и проточное водоснабжение, и дезинфекторы для рук», - заверил глава ЦИК Татарстана.

Столы для регистрации теперь оборудованы прозрачными барьерами Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кабинки без шторки, прозрачные барьеры и безопасная дистанция

Отдельно Андрей Кондратьев остановился на преемственности процедур антиковидной безопасности, которые впервые были массово внедрены еще в прошлом году. В ходе нынешней подготовки к выборам опыт 2020 года (голосование по поправкам в Конституции России, а также осенняя избирательная кампания в регионах) был переосмыслен и значительно доработан.

В частности, Кондратьев рассказал о тотальной обработке помещений избирательных участков, которая будет проводиться в начале и конце каждого дня голосования. На этот раз дело не ограничится локальным применением антисептиков и других обеззараживающих средств, в процесс вступят специализированные организации. Профессиональные дезинфекторы в спецкостюмах будут распылять реагенты по всему помещению через специальное оборудование.

Дезинфекторы в спецкостюмах будут распылять реагенты по всему помещению через специальное оборудование Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Другое новшество на основе прошлогоднего опыта будет касаться кабинок для голосования. Теперь они лишатся входных шторок.

«У кабинок нет одной шторки, этот момент был выработан в процессе борьбы с пандемией. Это улучшает циркуляцию воздуха внутри, а также исключает контакт избирателя с тканью при входе в кабину. При этом подчеркну – кабины будут расставлены таким образом, что удаление данной шторки не нарушит принцип тайны голосования», - объяснил Андрей Кондратьев.

Еще одним нововведением стали специальные шкафы для хранения сейф-пакетов. Они появятся на каждом избирательном участке республики.

Кабинки для голосования лишатся входных шторок, что позволит улучшить циркуляцию воздуха и поможет избежать контактов с тканью Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Теперь везде будут поставлены такие металлические шкафы, где будут храниться сейф-пакеты с избирательными бюллетенями. Он будет расположен в поле зрения камер видеонаблюдения. Там, где камер не будет, на этих участках будет установлены видеофиксаторы. Их поле зрения будет акцентировано на данном шкафе, а также на месте для перекладки бюллетеней в сейф-пакеты из переносных ящиков», - рассказал председатель татарстанского Центризбиркома.

В заключение к журналистам обратилась руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ. Она отметила, что всем членам избиркомов было рекомендовано пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и окружающих во время трехдневного голосования. И сейчас доля вакцинированных здесь составляет около 60%.

«Помимо прочего, все ключевые точки участка, по которым будут двигаться избиратели, размещены с соблюдением социальной дистанции. А столы для регистрации теперь оборудованы прозрачными барьерами – через них избирателя попросят самому показать разворот паспорта, без контакта с руками членов избиркома», - резюмировала Марина Патяшина.