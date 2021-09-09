Маски, термометрия и обработка: ЦИК РТ протестировал избирательные участки перед выборами
Избирательные участки Татарстана станут самым безопасным местом во время проведения предстоящих выборов в Государственную думу. Площадки для голосования будут полностью адаптированы под жесткие антиковидные требования с учетом опыта прошлого года, - рассказал журналистам председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.
«Запас одноразовых масок, ручек и дезинфекторов закупили заранее»
Вместе с главой татарстанского Управления Роспотребнадзора Мариной Патяшиной, Андрей Кондратьев провел инспекцию избирательного участка №165, расположенного на площадке ЦКС «Московский». Каждый из внедренных здесь антиковидных элементов, найдет свое отражение на остальных избирательных участках республики.
«Противоэпидемические меры избирательных участков стартуют уже на входе: здесь расставлены емкости с дезинфекторами, есть запас одноразовых масок и ручек. На каждом участке есть достаточный запас этих расходных материалов, мы закупили их заранее. Каждый входящий избиратель в обязательном порядке проходит термометрию – измерение температуры тела», - объяснил Андрей Кондратьев.
По его словам, если у кого-то из посетителей участка фиксируется повышенный температурный фон, то его немедленно изолируют в отдельное помещение, а ответственные работники данного участка вызывают врачей.
Высокий градус: «температурных» избирателей изолируют, но дадут проголосовать
Подробнее данную процедуру описала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
«Мы обязательно контролируем входную термометрию. В случае выявления температуры более 37 градусов, такой человек подлежит изоляции в отдельном, специально подготовленном помещении. На каждом избирательном участке такое помещение есть. К человеку подходят сотрудники, одетые в средства индивидуальной защиты: они одевают не только маску и перчатки, но и специальный одноразовый халат, а затем ждут прибытия медработников», - отметила Патяшина.
Она добавила, что температурный контроль в обязательном порядке проходят и сами члены избиркома.
«В течение всего рабочего дня присутствующие на участке сотрудники, члены избиркома и наблюдатели также будут проходить регулярную – каждые 3-4 часа – термометрию», - пояснила Марина Патяшина.
Ее дополнил Андрей Кондратьев, который подчеркнул – даже если у человека зафиксировали повышенную температуру, он не теряет возможности отдать свой голос в рамках выборов. Но сделано это будет отдельно от остальных избирателей.
«В таких комнатах для изоляции все предусмотрено – и проточное водоснабжение, и дезинфекторы для рук», - заверил глава ЦИК Татарстана.
Кабинки без шторки, прозрачные барьеры и безопасная дистанция
Отдельно Андрей Кондратьев остановился на преемственности процедур антиковидной безопасности, которые впервые были массово внедрены еще в прошлом году. В ходе нынешней подготовки к выборам опыт 2020 года (голосование по поправкам в Конституции России, а также осенняя избирательная кампания в регионах) был переосмыслен и значительно доработан.
В частности, Кондратьев рассказал о тотальной обработке помещений избирательных участков, которая будет проводиться в начале и конце каждого дня голосования. На этот раз дело не ограничится локальным применением антисептиков и других обеззараживающих средств, в процесс вступят специализированные организации. Профессиональные дезинфекторы в спецкостюмах будут распылять реагенты по всему помещению через специальное оборудование.
Другое новшество на основе прошлогоднего опыта будет касаться кабинок для голосования. Теперь они лишатся входных шторок.
«У кабинок нет одной шторки, этот момент был выработан в процессе борьбы с пандемией. Это улучшает циркуляцию воздуха внутри, а также исключает контакт избирателя с тканью при входе в кабину. При этом подчеркну – кабины будут расставлены таким образом, что удаление данной шторки не нарушит принцип тайны голосования», - объяснил Андрей Кондратьев.
Еще одним нововведением стали специальные шкафы для хранения сейф-пакетов. Они появятся на каждом избирательном участке республики.
«Теперь везде будут поставлены такие металлические шкафы, где будут храниться сейф-пакеты с избирательными бюллетенями. Он будет расположен в поле зрения камер видеонаблюдения. Там, где камер не будет, на этих участках будет установлены видеофиксаторы. Их поле зрения будет акцентировано на данном шкафе, а также на месте для перекладки бюллетеней в сейф-пакеты из переносных ящиков», - рассказал председатель татарстанского Центризбиркома.
В заключение к журналистам обратилась руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ. Она отметила, что всем членам избиркомов было рекомендовано пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и окружающих во время трехдневного голосования. И сейчас доля вакцинированных здесь составляет около 60%.
«Помимо прочего, все ключевые точки участка, по которым будут двигаться избиратели, размещены с соблюдением социальной дистанции. А столы для регистрации теперь оборудованы прозрачными барьерами – через них избирателя попросят самому показать разворот паспорта, без контакта с руками членов избиркома», - резюмировала Марина Патяшина.