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Маск заявил об угрозе обесценивания доллара
Американский доллар обесценится, если Соединенные Штаты не смогут решить проблему государственного долга. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети X (прежде Twitter).
«Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», — написал бизнесмен.
Стоит отметить, что Маск таким образом отреагировал на запись предпринимателя и основателя IBC Group Марио Науфаля, в которой тот изложил точку зрения бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера.
Отставной генерал-лейтенант армии США заявил о риске начала новой мировой войны в условиях «каскадных кризисов» и предложил предотвратить ее, удвоив расходы Штатов на оборону. В этом случае они достигнут 4% ВВП.
Еще в сентябре 2023 года государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордной суммы в 33 трлн долларов. Сейчас страна не испытывает никаких проблем с выплатами, но у некоторых политиков и экономистов как вне, так и внутри США есть опасения относительно дальнейшего развития ситуации.
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