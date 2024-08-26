Маск заявил, что только Россия смогла бы помочь вернуть экипаж Starliner без SpaceX

Предприниматель Илон Маск заявил, что если бы не его компания SpaceX, то только Россия смогла бы вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner.

Ранее в соцсети Х появился пост, в котором пользователь платформы задался вопросом: какие еще есть способы вернуть астронавтов. Именно под этой записью и оставил Илон Маск свой комментарий, пишет ТАСС.

Как он написал, Россия – «единственный другой вариант».

Напомним, ранее ожидалось, что экипаж корабля CST-100 Starliner - астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс — вернется с орбиты на Землю в феврале 2025 года в составе Crew-9. До этого сообщали, что возвращение случится 18 июня, но еще спустя некоторое время сроки сдвинули на 26 июня.