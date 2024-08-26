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Общество 26 августа 2024 10:40

Маск заявил, что только Россия смогла бы помочь вернуть экипаж Starliner без SpaceX

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Предприниматель Илон Маск заявил, что если бы не его компания SpaceX, то только Россия смогла бы вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner.

Ранее в соцсети Х появился пост, в котором пользователь платформы задался вопросом: какие еще есть способы вернуть астронавтов. Именно под этой записью и оставил Илон Маск свой комментарий, пишет ТАСС.

Как он написал, Россия – «единственный другой вариант».

Напомним, ранее ожидалось, что экипаж корабля CST-100 Starliner - астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс — вернется с орбиты на Землю в феврале 2025 года в составе Crew-9. До этого сообщали, что возвращение случится 18 июня, но еще спустя некоторое время сроки сдвинули на 26 июня.

#Илон Маск #Россия #космос
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