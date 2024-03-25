Маск заявил, что Америке нужна «красная волна», иначе Штатам «наступит конец»

Предприниматель Илон Маск сказал, что будет поддерживать партию Республиканцев на выборах президента США в 2024 году.

Он признался, что раньше всегда поддерживал демократическую партию. Однако теперь, по его мнению, Америке нужна «красная волна», иначе Штатам «наступит конец», цитирует бизнесмена ТАСС. Отметим, что красный является основным цветом Республиканской партии США.

Напомним, президентские выборы в Штатах состоятся 5 ноября 2024 года. На данный момент необходимое количество голосов набрали экс-американский лидер Дональд Трамп (кандидат от республиканцев), а также действующий глава государства Джо Байден (от демократов). Отметим, что на предыдущих выборах борьба развернулась также между этими же двумя кандидатами.