Маск запустил опрос о том, нужно ли ему уйти с поста главы Twitter

Американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей, которые пока в большинстве своем поддержали его уход из компании.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам этого опроса», – написал Маск в соцсети.

Чуть раньше он разместил другой твит, в котором пообещал, что отныне внесение «серьезных изменений» в политику Twitter будет сопровождаться соответствующими опросами.

Спустя три часа после размещения опроса, в нем приняли участие более 8 млн пользователей, из которых 57% выступили за уход предпринимателя, остальные – против.

Напомним, в конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. После этого он принял несколько спорных решений, в том числе уволил половину сотрудников компании, сделал синюю галочку платной, а также разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа – правда, также предварительно проведя опрос среди пользователей соцсети.