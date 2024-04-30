Маск: Взятие Россией Одессы – это последний вопрос, оставшийся в украинском конфликте

Бизнесмен из США Илон Маск заявил, что взятие Россией Одессы – это последний вопрос, который остался в украинском конфликте. Такая реакция американского предпринимателя последовала после поста Zero Hedge, пишет РИА «Новости». Напомним, ранее это издание, сославшись на слова главкома ВСУ Александра Сырского, писало, что на фронте ухудшилась ситуация.

«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос», — написал в ответ Маск в своих соцсетях.

Предприниматель подчеркнул, что Россия не остановится, пока полностью не освободит Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.

Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что российские войска продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. ВС РФ уже освободили населенные пункты Первомайское, Богдановка, Новобахмутовка и Новомихайловка в ДНР, а также расширяют зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.