Маск временно ограничил количество твитов, которое можно прочитать за день

В сети микроблогов Twitter временно ограничили число записей, которые пользователь может прочитать за день. Об этом заявил владелец социальной сети, основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск в своем микроблоге.

В частности, верифицированные пользователи, которые приобрели подписку за 8 долларов, смогут прочитать 6 тыс. твитов в сутки. Неверифицированным юзерам будет доступно всего лишь 600 твитов, а новым пользователям без верификации — и вовсе 300.

Upd. (22.08): Позднее Маск уточнил, что максимумы просмотров скоро увеличатся до 8 тыс. твитов для верифицированных пользователей, 800 для неверифицированных и 400 для новых пользователей без верификации.

При этом бизнесмен не стал объяснять, как долго будут действовать ограничения. Их введение он объяснил необходимостью борьбы с автоматизированным сбором данных и системными манипуляциями. Эти проблемы, по его мнению, достигли «экстремального уровня».

Накануне миллиардер пожаловался на несколько сотен организаций, которые «чрезвычайно агрессивно» занимаются автоматизированным сбором данных.

Социальная сеть Twitter заблокирована в России с 4 марта 2022 года из-за специальной военной операции на Украине.