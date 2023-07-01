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Маск временно ограничил количество твитов, которое можно прочитать за день
В сети микроблогов Twitter временно ограничили число записей, которые пользователь может прочитать за день. Об этом заявил владелец социальной сети, основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск в своем микроблоге.
В частности, верифицированные пользователи, которые приобрели подписку за 8 долларов, смогут прочитать 6 тыс. твитов в сутки. Неверифицированным юзерам будет доступно всего лишь 600 твитов, а новым пользователям без верификации — и вовсе 300.
Upd. (22.08): Позднее Маск уточнил, что максимумы просмотров скоро увеличатся до 8 тыс. твитов для верифицированных пользователей, 800 для неверифицированных и 400 для новых пользователей без верификации.
При этом бизнесмен не стал объяснять, как долго будут действовать ограничения. Их введение он объяснил необходимостью борьбы с автоматизированным сбором данных и системными манипуляциями. Эти проблемы, по его мнению, достигли «экстремального уровня».
Накануне миллиардер пожаловался на несколько сотен организаций, которые «чрезвычайно агрессивно» занимаются автоматизированным сбором данных.
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