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Ру Тат
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Технологии
23 декабря 2022  09:46

Маск согласился заменить лайки в Twitter на реакции

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На смену лайкам в Twitter  могут прийти различные реакции, отметил возглавляющий соцсеть Илон Маск. Инициатива принадлежит одному из пользователей, сообщает ТАСС.

«Илон Маск, пожалуйста, не могли бы мы избавиться от лайков? Пришло время отойти от этих значков. Я бы разбил их на "да", "так себе" и "нет"», — говорится в сообщении пользователя.

Ранее Маск уже проводил исследование, отметив, что посты в Twitter набирают в 100 раз больше просмотров, нежели лайков.
 

#твиттер #Илон Маск
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