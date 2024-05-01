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Политика 1 мая 2024 12:26

Маск согласился с Саксом, что Украине надо было подписать сделку с Россией в Турции

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Американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Украине и Западу надо было согласиться на сделку с Россией в Турции.

Ранее аналогичную точку зрения высказал другой предприниматель из США Дэвид Сакс. Он написал в своих соцсетях, что конфликт мог бы закончиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле и со временем появляется все больше доказательств этого утверждения.

«Киев мог бы сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет», пишет Сакс, чью цитату приводит РИА «Новости».

Однако администрация американского лидера Джо Байдена теперь делает вид, что ее «давняя» позиция это урегулирование путем переговоров, но на самом деле они отвергла эту сделку, добавил Сакс.

Кроме того, Сакс отметил, что на фоне помощи Украине в США возник резкий дефицит боеприпасов.

Маск разделил мнение Сакса, ответив ему в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

«Да», написал Маск.

Напомним, в ноябре 2023-го глава фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия сказал, что военные действия на Украине могли закончится еще весной 2022 года, но власти Киева не согласились на нейтралитет Украины. Причем в Стамбуле уже состоялись переговоры между Киевом и Россией. Но после этого разговора бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Украину ничего не подписывать с РФ.

#Илон Маск #Россия #Украина #стамбул
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