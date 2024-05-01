Американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Украине и Западу надо было согласиться на сделку с Россией в Турции.

Ранее аналогичную точку зрения высказал другой предприниматель из США – Дэвид Сакс. Он написал в своих соцсетях, что конфликт мог бы закончиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле и со временем появляется все больше доказательств этого утверждения.

«Киев мог бы сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет», – пишет Сакс, чью цитату приводит РИА «Новости».

Однако администрация американского лидера Джо Байдена теперь делает вид, что ее «давняя» позиция – это урегулирование путем переговоров, но на самом деле они отвергла эту сделку, добавил Сакс.

Кроме того, Сакс отметил, что на фоне помощи Украине в США возник резкий дефицит боеприпасов.

Маск разделил мнение Сакса, ответив ему в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

«Да», – написал Маск.

Напомним, в ноябре 2023-го глава фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия сказал, что военные действия на Украине могли закончится еще весной 2022 года, но власти Киева не согласились на нейтралитет Украины. Причем в Стамбуле уже состоялись переговоры между Киевом и Россией. Но после этого разговора бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Украину ничего не подписывать с РФ.