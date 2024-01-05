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Общество 5 января 2024 11:12

Маск: «Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей»

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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост в соцсетях, в котором высмеивали вторжение Наполеона Бонапарта в Россию.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — цитирует сообщение Маска ТАСС.

По данным агентства, ранее в соцсетях посмеялись над вторжением императора Франции в 1812-м. Автор шутки писал, что Наполеон якобы просто выбрал неудачное время для вторжения на территорию Российской Империи. Именно на этот пост и ответил Маск, посоветовав просто не вторгаться в Россию.

#Илон Маск #Россия
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