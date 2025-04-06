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Политика 6 апреля 2025 16:33

Маск призвал остановить конфликт на Украине и резко высказался о военных спекулянтах

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Американский миллиардер и глава департамента США по госэффективности Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине.

«Бойню необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить», - заявил он во время выступления на конгрессе итальянской партии «Лига» во Флоренции (перевод по РИА «Новости»).

Он также назвал людей, которые выступают за продолжение боевых действий настоящим злом.

«У меня нет никакого уважения к разжигателям войны и военным спекулянтам. Это настоящее зло....», - добавил Маск.

Ранее Президент РФ Владимир Путин ни раз заявлял, что Россия готова к переговорам, но при урегулировании украинского конфликта следует заключать долгосрочный мир, а не краткое перемирие для передышки и перевооружения ВСУ.

Он отмечал, что Россия в этом противостоянии отстаивает интересы россиян и защищает людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

Напомним, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества. Такое предложение поступило от российского лидера в связи с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества», – сказал глава государства на заседании Госсовета РФ.

#Илон Маск #конфликт #Украина #80-летие Победы
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