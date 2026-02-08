Маск призвал к масштабному возвращению на Луну

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что человечеству пора вернуться к активному освоению Луны. Свое мнение он высказал в одной из социальных сетей.

«Пришло время для масштабного возвращения на Луну», – написал Маск.

Таким образом он отреагировал на публикацию пользователя, который напомнил, что между первым полетом самолета в 1903 году и высадкой человека на Луну в 1969 году прошло всего 66 лет.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что SpaceX скорректировала свои планы и отложила миссию на Марс, намеченную на 2026 год. По данным издания, компания сосредоточит усилия на реализации лунной программы НАСА.