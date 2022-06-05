Маск потерял 17 млрд долларов из-за утечки данных о сокращениях в Tesla

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 16,9 миллиарда долларов, а акции его автоконцерна подешевели на 9,2% спустя день после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

В пятницу, 3 июня, в СМИ появилась информация о письме Маска, в котором он якобы написал о сокращении и приостановке найма в компании. В качестве причины в сообщениях фигурировали «опасения вокруг экономики США».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что Илон Маск оказал помощь ВСУ, так как Пентагон передавал военным Украины системы связи Starlink, о чем сообщал «Татар-информ».