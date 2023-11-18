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Маск пообещал «термоядерный иск» из-за скандала с антисемитскими постами
Основатель корпораций SpaceX и Tesla, владелец социальной сети X (прежде именовавшейся Twitter) Илон Маск пообещал подать в суд на проект Media Matters, который заподозрил его в поддержке «антисемитской теории заговора».
«X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и всех тех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию», — заявил миллиардер на своей странице в X.
До этого Маск солидаризировался с высказыванием одного из пользователей X, в котором утверждалось, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым людям». «Вы на самом деле говорите правду», — написал он в ответ на соответствующий пост.
Кроме того, предприниматель в целой серии записей обвинил американскую Антидиффамационную лигу (ADL), которая занимается борьбой с антисемитизмом, в пропаганде «расизма в отношении белых людей».
На эти реплики Маска обратил внимание проект Media Matters, нацеленный на мониторинг и анализ дезинформации, распространяемой сторонниками крайне правых взглядов. При этом организация не только обвинила бизнесмена в поддержке «антисемитской теории заговора», но и заметила, что в аккаунтах ультраправых, в том числе высказывавшихся пронацистски, размещалась корпоративная реклама.
После этого исполнительный директор X Линда Яккарино заявила, что компании «защищены от риска оказаться рядом с потенциально токсичным контентом», и заверила, что соцсеть «всегда предельно четко заявляет» об усилиях по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией.
Несмотря на это, такие компании, как Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures, а также Apple, IBM и Европейская комиссия решили приостановить размещение рекламы в X.
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