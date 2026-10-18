Маск пообещал наделить сознанием новый спорткар Tesla Roadster
Владелец Tesla Илон Маск заявил, что электрический спорткар Roadster сможет самостоятельно выполнять трюки по запросу владельца благодаря наличию сознания. Об этом предприниматель написал в соцсети X.
«Это правда. Вы сможете попросить Roadster выполнять любые из показанных трюков в автономном режиме, поскольку он будет наделен сознанием», – написал Маск.
По его словам, на территории штаб-квартиры Tesla в американском штате Техас оборудуют специальную трассу с «мертвыми петлями». Там покупатели смогут испытать автомобиль.
Во время презентации, состоявшейся на этой неделе, Roadster продемонстрировал несколько трюков: перелетел через препятствие с переворотом в воздухе, а также поднялся по изогнутой рампе и спрыгнул с нее.
Кроме того, зрителям показали видеозапись разгона спорткара до 60 миль в час (около 97 км/ч) за 0,81 секунды.
Начать серийное производство Roadster компания Tesla рассчитывает в 2028 году.