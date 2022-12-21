Маск пообещал, что покинет пост главы Twitter, когда найдет преемника

Владелец сети микроблогов Twitter — американский миллиардер Илон Маск заявил, что покинет пост генерального директора компании сразу после того, как подыщет себе преемника.

«Я уйду с поста генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу», — написал Маск в своем микроблоге.

Бизнесмен добавил, что после ухода с должности гендиректора возглавит отделы компании, отвечающие за программное обеспечение и обслуживание серверов.

Ранее Маск запустил опрос в Twitter, предложив пользователям соцсети решить, оставаться ли ему на посту главы компании или уйти. После длившегося 12 часов голосования оказалось, что 57,5% опрошенных выступили за его отставку, 42,5% — против.

«Как говорится, будьте осторожны в своих желаниях, так как они имеют свойство сбываться», — с иронией отреагировал на результаты опроса Маск. После этого телеканал CNBC рассказал, сославшись на источники, что предприниматель ищет нового генерального директора соцсети.