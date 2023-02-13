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Ру Тат
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Политика
13 февраля 2023  09:06

Маск пообещал, что использование Starlink на Украине не приведет к Третьей мировой войне

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Использование спутниковой системы Starlink на Украине не приведет к эскалации конфликта и не повлечет за собой Третью мировую войну. С таким обещанием выступил глава компании SpaceX Илон Маск.

На прошлой неделе стало известно, что украинским военным беспилотникам ограничили доступ к спутниковой системе. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заметила, что Starlink не разрабатывалась для того, чтобы стать оружием в этом конфликте.

«Starlink — это коммуникационная основа Украины, особенно на линии фронта, где почти все другие возможности подключиться к интернету уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — цитирует заявление Маска ТАСС.

#Илон Маск #Украина
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