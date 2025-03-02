Маск поддержал предложение вывести США из ООН и НАТО

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск

Фото: The Royal Society

Американский миллиардер Илон Маск, курирующий Департамент эффективности правительства США (DOGE), согласился с предложением вывести Соединенные Штаты из ООН и НАТО.

Пользователь принадлежащей бизнесмену социальной сети X (прежде Twitter) написал: «Время покинуть НАТО и ООН». Маск перепостил этот твит, заметив: «Я согласен».

Пользователь, с идеей которого согласился миллиардер, отреагировал на слова сенатора-республиканца Майка Ли. Политик, комментируя решение норвежской нефтяной компании Haltbakk Bunkers прекратить поставки топлива Пентагону, счел текущий момент подходящим для выхода из НАТО.

В прошлом году Ли внес законопроект об автоматическом выходе США из НАТО в случае вступления Украины в альянс, но он не был принят. Напротив, тогда Конгресс одобрил законопроект, запрещающий Президенту США выходить из НАТО. Соавтором инициативы был Марко Рубио, который стал государственным секретарем при Дональде Трампе.