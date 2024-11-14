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Общество 14 ноября 2024 18:11

Маск поддержал предложение сажать «на пожизненное» врачей, меняющих пол детям

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Бизнесмен из США Илон Маск поддержал идею одного из пользователей соцсети Х, который призвал сажать в тюрьму на пожизненное заключение врачей, делающих детям операции по смене пола.

Напомним, ранее газета Times писала, что в Штатах за последние пять лет не менее 14 тысяч детей подверглись «хирургической или химической кастрации». В ответ на эту новость пользователь X предложил сажать на всю жизнь в тюрьму таких «хирургов». Маск разделил мнение инициатора, пишет РИА «Новости».

«Да», - ответил Маск в комментарии под постом.

До этого предприниматель заявлял, что врачи обманом заставили его подписать согласие на то, что его сын Ксавье, который считает себя женщиной, будет принимать блокаторы полового созревания. По словам самого Маска, доктора не объяснили, что данные блокаторы в действительности являются препаратом для стерилизации. После произошедшего бизнесмен «потерял» сына, говорил Маск.

#Илон Маск #врачи #пожизненный срок
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