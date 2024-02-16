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Маск объяснил, для чего покупал X
Предприниматель Илон Маск рассказал, что цель покупки соцсети Twitter (в настоящее время — X) — продление жизни цивилизации.
«Я купил Twitter, чтобы увеличить возможную продолжительность жизни цивилизации», — цитирует ТАСС сообщение Маска.
Ранее в соцсетях один из пользователей писал, что покупка X в долгосрочной перспективе может стать самым важным поступком в жизни бизнесмена. Именно на эту публикацию и ответил Маск, раскрыв цель своей покупки.
Напомним, сделку по приобретению Маск закрыл еще 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила 44 млрд долларов.
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