Маск обвинил Associated Press в распространении фейков об упавших ракетах в Польше

Новый владелец Twitter американский миллиардер Илон Маск обвинил Associated Press в распространении ложной информации об упавших в Польше ракетах. Таким образом он ответил на обвинения в блокировке «крайне левых» аккаунтов в соцсети.

Так, напомнил он, некоторые аккаунты «извергают абсолютную ложь», однако даже после этого не подвергаются блокировке. «Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные последствия для эскалации войны», — подчеркнул он.

Напомним, что после голосования в соцсети Маск разблокировал аккаунт экс-Президента США Дональда Трампа, который всего за несколько часов увеличил свою аудиторию на несколько десятков миллионов подписчиков.