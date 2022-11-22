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Ру Тат
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Политика
22 ноября 2022  23:56

Маск обвинил Associated Press в распространении фейков об упавших ракетах в Польше

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Новый владелец Twitter американский миллиардер Илон Маск обвинил Associated Press в распространении ложной информации об упавших в Польше ракетах. Таким образом он ответил на обвинения в блокировке «крайне левых» аккаунтов в соцсети.

Так, напомнил он, некоторые аккаунты «извергают абсолютную ложь», однако даже после этого не подвергаются блокировке. «Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные последствия для эскалации войны», — подчеркнул он.

Напомним, что после голосования в соцсети Маск разблокировал аккаунт экс-Президента США Дональда Трампа, который всего за несколько часов увеличил свою аудиторию на несколько десятков миллионов подписчиков.

 

Фото: скриншот из Twitter-аккаунта Илона Маска

#Илон Маск #фейки #ракета
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