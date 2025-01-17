Маск назвал возможную причину крушения прототипа корабля Starship

Причиной случившегося сегодня крушения прототипа космического корабля Starship могла стать утечка топлива или кислорода. Об этом заявил основатель и владелец компании SpaceX — американский миллиардер Илон Маск.

«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода / топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя <...>», — написал Маск в принадлежащей ему социальной сети X (прежде Twitter).

Предприниматель пояснил, что во избежание подобных инцидентов в будущем инженеры SpaceX добавят систему пожаротушения в полость над противопожарной перегородкой и, возможно, расширят вентиляционное отверстие. Кроме того, будет проводиться двойная проверка на наличие утечек.

При этом, по мнению бизнесмена, авария вряд ли повлияет на время очередного тестового запуска прототипа космического корабля.

Тестовый запуск седьмого прототипа Starship был произведен сегодня в один час по московскому времени со стартовой площадки Starbase на юго-востоке штата Техас. Связь с кораблем была потеряна через восемь минут после старта, отмечает агентство Reuters.

Несмотря на аварию, в этот раз SpaceX впервые удалось захватить ускоритель Super Heavy с помощью роботов-манипуляторов (комплекс с механизированной рукой носит название Mechazilla). В ходе прошлого запуска 20 ноября ускоритель приводнился в Мексиканском заливе.