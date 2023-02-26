Маск назвал события 2014 года на Украине госпереворотом

События, случившиеся на Украине в 2014 году, являются государственным переворотом. Такую оценку им дал американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск, комментируя статью профессора Джона Миршаймера.

Профессор утверждает, что свержение Правительства Украины переполнило чашу терпения Президента России Владимира Путина.

«Выборы были сомнительные, однако нет сомнений в том, что это был переворот», — отметил на это Маск. (цитата по ТАСС).

Напомним, что в конце 2013 года сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности. Главная площадь Киева в дальнейшем стала эпицентром развернувшегося противостояния силовиков и радикалов. В результате столкновений пострадали и погибли десятки человек. В 2014 году Виктор Янукович был отстранен от должности Президента. Вместо него главой государства стал Петр Порошенко.