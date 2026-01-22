news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 января 2026 20:34

Маск: к концу года ИИ превзойдет человека, к 2030-2031 – все человечество

Читайте нас в
Телеграм

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект уже в ближайший год сможет превзойти умственные способности человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это может произойти «к концу этого года» или «не позже следующего года».

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он также отметил, что к 2030-2031 годам ИИ станет умнее всего человечества вместе взятого.

Ранее миллиардер неоднократно предупреждал о потенциальной угрозе неконтролируемого ИИ, сравнивая его с «демоном» и настаивая на необходимости регулирования и разработки этических рамок. При этом он не отрицает положительный потенциал технологий и считает, что искусственный интеллект способен улучшить жизнь людей за счет автоматизации рутинных задач и новых возможностей в науке, медицине и транспорте.

#Илон Маск #искусственный интеллект
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

22 января 2026
ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

22 января 2026