Маск: к концу года ИИ превзойдет человека, к 2030-2031 – все человечество

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект уже в ближайший год сможет превзойти умственные способности человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это может произойти «к концу этого года» или «не позже следующего года».

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он также отметил, что к 2030-2031 годам ИИ станет умнее всего человечества вместе взятого.

Ранее миллиардер неоднократно предупреждал о потенциальной угрозе неконтролируемого ИИ, сравнивая его с «демоном» и настаивая на необходимости регулирования и разработки этических рамок. При этом он не отрицает положительный потенциал технологий и считает, что искусственный интеллект способен улучшить жизнь людей за счет автоматизации рутинных задач и новых возможностей в науке, медицине и транспорте.