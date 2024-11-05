Маск допустил, что Трамп может выиграть с перевесом в 500 тысяч голосов

Кандидат в президенты Дональд Трамп может выиграть с перевесом в 500 тысяч голосов. Об этом написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

Ниже он привел разницу между R (республиканцами) и D (демократами) по результатам досрочного голосования в колеблющихся штатах. Согласно опубликованным данным, Трамп лидирует в Мичигане, Аризоне, Джорджии, Неваде, Северной Каролине. Исключения составляет Пенсильвания (- 423 437).

«Явка республиканцев в день выборов обычно намного выше, чем демократов, поэтому любой штат, который в настоящее время склоняется к R (республиканцы) при досрочном голосовании, с большой вероятностью выберет Трампа», - написал предприниматель в посте.

Он отметил, что в Пенсильвании, где все еще склоняются к демократам, массово являются на избирательные участки в день выборов.

«Если такое же количество избирателей в этот раз проголосует лично за Трампа, то он выиграет с перевесом в 500 тысяч голосов», - считает Маск.