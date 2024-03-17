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Маск: Чем дольше Украина тянет с миром, тем больше людей и территорий потеряет
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Украине не стоит оттягивать мирные переговоры. Ведь чем дольше ожидание, тем больше будут ее потери. Таким мнением на своей странице в соцсети Х поделился американский миллиардер Илон Маск.
«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины — больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», — уверен бизнесмен.
Также он добавил, что командование ВСУ отправляет своих бойцов «умирать в окопы впустую».
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