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Маск анонсировал, что Twitter перейдет в темный режим
В ближайшее время сеть микроблогов Twitter по умолчанию будет отображаться в темном режиме. Об этом заявил владелец социальной сети, основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск в своем микроблоге.
«Многие люди просили сохранить светлый режим, что мы и сделаем, но по умолчанию режим будет темным, а dim (темно-синий режим — прим. Т-и) будет удален», — написал бизнесмен.
До этого Маск анонсировал полный переход принадлежащей ему платформы на темный режим, потому что он, по его мнению, «лучше во всех отношениях». Но эта идея вызвала возмущение у многих пользователей, потому что светлый текст на темном фоне «труднее читать».
Ранее домен Twitter’а был изменен на x.com, официальный аккаунт компании оказался переименован в Х, а символом соцсети вместо птицы стало изображение белой буквы Х на черном фоне. Эти перемены были встречены скептически как многими пользователями, так и значительным числом экспертов.
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