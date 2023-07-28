Маск анонсировал, что Twitter перейдет в темный режим

Фото: The Royal Society

В ближайшее время сеть микроблогов Twitter по умолчанию будет отображаться в темном режиме. Об этом заявил владелец социальной сети, основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск в своем микроблоге.

«Многие люди просили сохранить светлый режим, что мы и сделаем, но по умолчанию режим будет темным, а dim (темно-синий режим — прим. Т-и) будет удален», — написал бизнесмен.

До этого Маск анонсировал полный переход принадлежащей ему платформы на темный режим, потому что он, по его мнению, «лучше во всех отношениях». Но эта идея вызвала возмущение у многих пользователей, потому что светлый текст на темном фоне «труднее читать».

Ранее домен Twitter’а был изменен на x.com, официальный аккаунт компании оказался переименован в Х, а символом соцсети вместо птицы стало изображение белой буквы Х на черном фоне. Эти перемены были встречены скептически как многими пользователями, так и значительным числом экспертов.