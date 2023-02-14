Машины, особняки и небольшой аэропорт: что можно купить на торгах у государства

Государственные и муниципальные учреждения получают дополнительные доходы от продажи имущества или прав на использование собственности через сервис электронных торгов. Настоящие баталии разворачиваются за списанные автомобили и сезонные точки торговли. Что еще пускают с молотка госведомства – в материале «Татар-информа».

Госучреждения в Татарстане провели 8 тыс. торгов по продаже имущества

Государство – в лице региональных и муниципальных учреждений различного профиля – не только закупает товары, но и продает собственное имущество. Для этого в России действует 8 отобранных Правительством РФ электронных площадок по реализации имущества, и одна из них принадлежит Агентству по госзаказу Республики Татарстан (АГЗ РТ). Расположена эта площадка по адресу sale.zakazrf.ru, по итогам 2022 года на ней прошло более 12 тыс. торгов, две трети из которых провели учреждения Татарстана. И дополнительная маржа, полученная исключительно за счет использования формата e-com, для бюджета республики превысила 180 млн рублей.

На самом деле, через эту же площадку могут торговать своим имуществом любые организации, в том числе и коммерческие. Например, «Татэнерго» таким образом продает свои бывшие центральные тепловые пункты, а «Таттелеком» – автомобили. Но для приватизации именно государственного и муниципального имущества этот инструмент является безальтернативным.

Как объяснили «Татар-информу» в АГЗ РТ, приватизация проводится в соответствии с одноименным федеральным законом №178, который был утвержден Правительством РФ еще 21 декабря 2021 года. Участвовать в таких процедурах могут как юридические, так и физические лица.

«Вопреки распространенным страхам обывателей участие в имущественных торгах – достаточно простое дело. Участник ничего не теряет, а результат заранее не известен, что повышает открытость процедуры и увеличивает выгоды для бюджетных учреждений», – сообщил «Татар-информу» начальник управления электронных торговых ресурсов и информационной безопасности АГЗ РТ Михаил Голованов.

В Чистополе продают дома XIX века

Продать имущество государство может разными способами. Например, через конкурс, который обычно используется для реализации объектов, обвешанных кучей ограничений или обременений. Таким путем часто уходят с молотка социально значимые объекты, а также здания, имеющие культурно-историческую ценность. Например, сейчас на электронной площадке выставлено несколько жилых домов XIX века в Чистополе, в том числе Дом С. М. Кирпичникова и дом, где в 1942-1943 годы жили писатели К. А. Тренев и П. А. Павленко (в прошлый раз конкурс по ним был признан несостоявшимся). В АГЗ РТ вспомнили, что однажды так был продан небольшой аэропорт, который новый собственник не имел права перепрофилировать, а должен был использовать по прямому назначению.

Сейчас на электронной площадке выставлено несколько жилых домов XIX века в Чистополе, в том числе Дом С.М. Кирпичникова Фото: centr-nasledie.ru

Но наиболее распространенный формат для продажи большинства «обычных лотов» – это также «обычный» аукцион (есть еще форма специализированного аукциона, зачастую так продают акции госкомпаний; но из-за чрезвычайной сложности процедуры она почти не используется). Если на аукцион никто не заявляется, тогда включается формат «публичного предложения», при котором конечная цена может снизиться, через определенный шаг понижения, до 50% от заявленной изначально. Если и в таком случае имущество не находит покупателя, можно попытать счастья через «продажу без объявления цены». В таких торгах порой даже дорогой лот может уйти буквально за копейки. Логика проста – порой государству выгоднее хотя бы так, но очистить балансы.

Перед любыми торгами организатор собирает специальную комиссию, в которую должно войти не менее пяти человек; именно они и будут рассматривать заявки, а затем выбирать победителя. Для участия в торгах нужно по факту лишь иметь электронную подпись, подать заявку и внести задаток. Ну и, конечно, во время начала торгов зайти на площадку и принять в них участие. Регистрация проводится на федеральном ресурсе в максимально короткие сроки. Если заявитель соответствует требованиям, приложил необходимые документы и внес задаток, его допустят к участию. Участники не знают друг друга на всех этапах торгов: в открытом доступе публикуется только информация об отклоненных заявках и, конечно, об итоговом результате. Задаток зачисляется на федеральную площадку: проигравшим его вернут, а победителю засчитают в счет оплаты лота.

Совершенно необъяснимые баталии очень часто разворачиваются за списанные госструктурами… старые автомобили Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Битвы за старые автомобили

Что чаще всего продают через электронную площадку по реализации имущества, которой управляет АГЗ РТ? Основная масса торгов в прошлом году – более 8 тыс. – касалась реализации имущества, еще 1,5 тыс. – его аренды, сообщили «Татар-информу» в Агентстве. Стоит отметить, что практически все лоты уходят с премией, иногда – весьма существенной. Например, за помещение площадью чуть более 58 кв. метров, расположенное на первом этаже по ул. Волгоградская, 1 в Казани, муниципальный Комитет земельных и имущественных отношений выручил в прошлом году на 4,5 млн рублей больше, чем рассчитывал. И это, кстати, далеко не рекорд.

Через площадку АГЗ РТ реализуют свои объекты госучреждения не только из Татарстана; например, очень активно торгует на ней «Кузбассфонд» и муниципальные учреждения из различных регионов России. Здесь можно найти земельные участки, в том числе и права аренды на них, купить арестованное имущество, приобрести права на использование участков недр (сейчас, например, выставлены участки гравийно-песчаной смеси и строительного песка в Пермском крае, и даже на лесные насаждения (этим активно занимается Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан).

Совершенно необъяснимые баталии очень часто разворачиваются за списанные госструктурами… старые автомобили. Например, за автобус Fiat Ducato категории М2 и класс В, изготовленный в 2009 году, его собственник – ГБУ «РИК» – получил вдвое больше, чем рассчитывал: начальная цена составляла почти 290 тыс. рублей, а финальная – более 625 тыс. И в торгах приняло участие 15 участников. На его же Renault Logan 2012 года было подано 26 заявок, а ушла эта машина за 421 тыс. рублей при начальной цене в 160 тысяч!

18 участников подняли цену торгов до фантастических для трактора «Беларус-892» 2011 года выпуска 1,3 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Даже за автомобиль скорой медицинской помощи Ford Transit 2012 года выпуска Нурлатская ЦРБ получила в итоге 612 тыс. рублей, хотя начальная цена составляла 285 тыс. (заявилось 9 участников). А Министерство земельных и имущественных отношений РТ за свой ВАЗ-21043 от 2006 года при начальной цене в 21 тыс. рублей получило в итоге… 113 тыс. рублей (15 участников).

Случаются и интересные предложения. Так, 13 участников бились за дизель-генератор АД-150Т400-1р на торгах того же Минзема РТ – и чудо-агрегат 2003 года изготовления ушел за 200 тыс. рублей при начальных 35 тыс. А ГБУ «РИК» выручило почти 600 тыс. маржи за трактор «Беларус-892» 2011 года: 18 участников подняли цену торгов до фантастических для такой машины 1,3 млн рублей.

Яков Геллер: «Очень часто чем большую рухлядь на колесах выставляют на торги, тем больше участников за нее бьются и тем дороже она уходит» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я не знаю, как это объяснить. Мы пытались спрашивать у участников, зачем, но ответов не получали. Возможно, им интересны паспорта транспортных средств, имеющие единственную заполненную строчку, но честно – ответа не знаю. Однако очень часто чем большую рухлядь на колесах выставляют на торги, тем больше участников за нее бьются, и тем дороже она уходит. Можно я через «Татар-информ» обращусь к тем, кто обладает интимными знаниями об авторынке: раскройте нам секрет, хотя бы неофициально», – заявил гендиректор АГЗ РТ Яков Геллер.

Дорогие нестационарные точки

Не менее жесткая битва, как ни странно, разворачивается на скромных по начальной стоимости торгах за право на размещение нестационарных торговых объектов. Это сезонный вид бизнеса – лотки и палатки работают в городах только в летнее время. По результатам электронных торгов можно понять, в каких местах предприниматели «ловят» наибольший трафик.

Дороже всего, что совершенно не удивительно, уходят права на размещение точек по продаже мороженого на пешеходной улице Баумана в Казани. Площадь таких сезонных участков, на которых можно будет поставить разве что холодильный ларь под зонтиком, всего 2 квадратных метра. Начальная цена стартует с 4,6 тыс. рублей, а уходят они в итоге в 100 и более раз дороже – например, за 430 тыс. рублей. Бывают на Баумана и более дорогостоящие лоты – например, одна точка правда, площадью 8 кв. метров (под сезонную торговлю не только мороженым, но также сладостями и прохладительными напитками), выставлялась за 23 тыс. рублей, а ушла за... 840 тысяч!

Дороже всего, что совершенно не удивительно, уходят права на размещение точек на пешеходной улице Баумана в Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как рассказал «Татар-информу» Михаил Голованов, в предыдущие годы фиксировались и более красочные рекорды – например, такие же «восемь квадратов» на Баумана были проданы как-то за 1,6 млн рублей. «Мы спрашивали у победителя, как за 5,5 месяца он сможет отбить эту сумму. Ответ был: “Пусть вас это не волнует”», – вспомнил Голованов. Впрочем, судя по всему, в случае с пешеходным туристическим центром Казани это действительно не проблема – холодильник и зонтик легко превращается в рекламное место, и таким образом предприниматель может сразу компенсировать часть затрат на аренду.

Но ценится в Казани не только улица Баумана. Например, право на размещение нестационарного торгового объекта площадью 50 кв. метров по профилю «Цветы» на улице Николая Ершова, вблизи дома №27, выставлялось за 234 тыс. рублей, а ушло в прошлом году почти за 950 тыс. А шатер для продажи овощей, фруктов и ягод площадью 15 кв. метров на улице Гвардейская, 22, купили за 600 тыс. рублей при начальной цене в 37 тыс. «Как бы то ни было, но по таким торгам четко видно, какие резервы имеют города от казалось бы простой нестационарной торговли», –отмечает Геллер.

Право на размещение нестационарного торгового объекта по профилю «Цветы» на улице Николая Ершова выставлялось за 234 тыс. рублей, а ушло в прошлом году почти за 950 тыс. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я всегда говорю одно и то же, но не устану повторять – за счет электронных торгов города получают дополнительный источник дохода. Наиболее активно по этому пути идет, конечно, Казань, где практически на 100% – от реализации прав на рекламу до точек по торговле арбузами – все уходит через площадку по реализации имущества. Так же сейчас действуют и в Набережных Челнах. В Альметьевске с приходом на пост мэра Тимура Нагуманова, бывшего бизнес-омбудсмена, который еще не забыл чаяния малого бизнеса, тоже активно взялись за это дело. В остальных районах Татарстана пока действуют достаточно спонтанно. Но, уверен, резервы тут безграничны», – заявил «Татар-информу» гендиректор АГЗ РТ Яков Геллер.

По прогнозам Агентства, в 2023 году количество торгов на электронной площадке должно вырасти. И 180 млн рублей дополнительной маржи – это далеко не предел, уверен Геллер.