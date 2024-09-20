Машину смяло после столкновения с фурой и прицепом в Татарстане, два человека погибли

Сегодня на 107-м километре трассы Казань – Буинск – Ульяновск произошло смертельное ДТП.

По данным Госавтоинспекции РТ, водитель грузового Volvo, по предварительным данным, допустил отцепление прицепа, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «УАЗ». После этого «УАЗ» врезался грузовой автомобиль MAN.

В результате водитель и пассажир «УАЗа» скончались. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.