news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 20 сентября 2024 21:35

Машину смяло после столкновения с фурой и прицепом в Татарстане, два человека погибли

Скопировать ссылку

Сегодня на 107-м километре трассы Казань – Буинск – Ульяновск произошло смертельное ДТП.

По данным Госавтоинспекции РТ, водитель грузового Volvo, по предварительным данным, допустил отцепление прицепа, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «УАЗ». После этого «УАЗ» врезался грузовой автомобиль MAN.

В результате водитель и пассажир «УАЗа» скончались. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100