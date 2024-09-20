Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Машину смяло после столкновения с фурой и прицепом в Татарстане, два человека погибли
Сегодня на 107-м километре трассы Казань – Буинск – Ульяновск произошло смертельное ДТП.
По данным Госавтоинспекции РТ, водитель грузового Volvo, по предварительным данным, допустил отцепление прицепа, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «УАЗ». После этого «УАЗ» врезался грузовой автомобиль MAN.
В результате водитель и пассажир «УАЗа» скончались. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников