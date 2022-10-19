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Ру Тат
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Экономика
19 октября 2022  11:48

Машиностроительный кластер Татарстана сменил название для получения мер господдержки

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Внеочередное собрание Машиностроительного кластера Татарстана решило переименовать организацию в Промышленный кластер РТ, сообщила пресс-служба Минпромторга республики.

«С 1 января 2023 года промышленные кластеры России смогут претендовать на новые меры поддержки. Поэтому было принято решение переименовать крупнейший в стране татарстанский машкластер, включив в него не только машиностроительную отрасль, но и нефтепереработку, а также другие направления промышленности. Кластер объединит предприятия из 23-х созданных отраслевых рабочих групп, которые были сформированы для работы над Стратегией развития промышленности республики до 2030 года», – прокомментировал решение председатель правления организации Сергей Майоров.

В числе ожидаемых мер поддержки для промкластеров, в частности, заявлены:

  • субсидии на реализацию проектов по созданию производств в размере до 500 млн, но не более 50% от стоимости проекта;
  • кредиты сроком до 10 лет и по ставке не более 7% годовых в рублях;
  • пониженные страховые взносы для проектов импортозамещения (7,6% как в ТОСЭР);
  • мораторий на проверки;
  • механизмы гарантированного спроса на инновационную продукцию.
#машиностроительный кластер рт #промышленность рт
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