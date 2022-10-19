Машиностроительный кластер Татарстана сменил название для получения мер господдержки

Внеочередное собрание Машиностроительного кластера Татарстана решило переименовать организацию в Промышленный кластер РТ, сообщила пресс-служба Минпромторга республики.

«С 1 января 2023 года промышленные кластеры России смогут претендовать на новые меры поддержки. Поэтому было принято решение переименовать крупнейший в стране татарстанский машкластер, включив в него не только машиностроительную отрасль, но и нефтепереработку, а также другие направления промышленности. Кластер объединит предприятия из 23-х созданных отраслевых рабочих групп, которые были сформированы для работы над Стратегией развития промышленности республики до 2030 года», – прокомментировал решение председатель правления организации Сергей Майоров.

В числе ожидаемых мер поддержки для промкластеров, в частности, заявлены: