Машиностроительный кластер Татарстана проведет «День поставщика» в Набережных Челнах

Машиностроительный кластер Татарстана приглашает предпринимателей со всей России принять участие в «Дне поставщика», который пройдет 14 апреля в 10 часов в Инжиниринговом центре КФУ в Набережных Челнах, сообщил «Татар-информу» председатель правления кластера Сергей Майоров.

Мероприятие проводится в целях импортозамещения и обеспечения предприятий Татарстана необходимыми изделиями и комплектующими.

«Это мероприятие, где реально можно будет быстро получить заказы, а их будут тысячи. Соберутся предприниматели со всей страны, но нам очень важно, чтобы приехали татарстанские предприниматели», – сказал Майоров.

По его словам, заказы предложат компании КАМАЗ, «Татнефть», «ТАГРАС-холдинг», РИАТ, «Казанский вертолетный завод» и другие.