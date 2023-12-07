Машиностроительную компанию из Алабуги обвиняют в коррупции

Камский транспортный прокурор возбудил дело по факту коррупции против машиностроительной компании из ОЭЗ «Алабуга», сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выяснилось, что в организацию приняли работника, который ранее трудился в Татарстанской таможне. При этом данные о том, что трудовой договор был с ним заключен, на предыдущее место работы не передали. Тем самым был нарушен закон «О противодействии коррупции».

Напомним, что законодательство требует сообщать о приеме на работу бывших госслужащих.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».

Материалы дела направлены мировому судье судебного участка №1 по Елабужскому району РТ.