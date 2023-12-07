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Машиностроительную компанию из Алабуги обвиняют в коррупции
Камский транспортный прокурор возбудил дело по факту коррупции против машиностроительной компании из ОЭЗ «Алабуга», сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Выяснилось, что в организацию приняли работника, который ранее трудился в Татарстанской таможне. При этом данные о том, что трудовой договор был с ним заключен, на предыдущее место работы не передали. Тем самым был нарушен закон «О противодействии коррупции».
Напомним, что законодательство требует сообщать о приеме на работу бывших госслужащих.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».
Материалы дела направлены мировому судье судебного участка №1 по Елабужскому району РТ.
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