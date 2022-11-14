Машиносчетные станции и «флешка» размером с чемодан: с чего начинался IT-блок «Татнефти»

В ноябре 2022 года IT-блок «Татнефти» отмечает свое 70-летие — компания является первопроходцем в развитии вычислительной техники всей нефтяной промышленности нашей страны. О том, как шло становление цифровизации «Татнефти», рассказал еженедельник «Нефтяные вести».

Уникальный музей вычислительной техники

Чтобы глубже погрузиться в историю развития этого направления компании, нужно посетить музей вычислительной техники. Он находится в здании ТатАСУ на улице Индустриальная в Альметьевске. Первые экспонаты были бережно собраны при личном участии первого руководителя подразделения, уважаемого ветерана «Татнефти» Булата Ахатовича Загирова.

Сначала у музея не было своего отдельного помещения, все артефакты хранились где-то в уголочке одного из кабинетов. Тогда руководство подразделения решило выделить просторную комнату, а ветеранов попросили помочь с пополнением музейного фонда. Понемногу экспонатов становилось все больше. Часть из тех предметов, которые оказались в не самом лучшем состоянии, восстановили. В итоге значительная часть компьютеров, средств связи и других вещей и сейчас в рабочем состоянии.

IT начинались с полуавтоматов и суммирующих машин

ТатАСУ и другие подразделения, которые впоследствии стали IT-блоком «Татнефти», берут начало с машиносчетной станции Бугульминской автотранспортной колонны «Татнефти». К 1952 году обрабатывать вручную большое количество путевых и приходных листов, ордеров, расчеток заработной платы становилось все сложнее. Остро встала потребность в механизации ручных расчетов и учетных задач. IT тогда начинались с нескольких полуавтоматов и четырех суммирующих машин СДУ-110.

Одна из этих машин сохранилась, ее восстановили до рабочего состояния. Можно, к примеру, быстро умножить и сложить большие числа. К слову, в музее есть и фотографии. На одной из них запечатлена та самая СДУ-110, а под ней на полочке спрятались обычные бухгалтерские счеты: первое время, проводя особенно сложные расчеты, машинистки перепроверяли прародителя калькулятора.

Объяснить это первое недоверие очень легко. На дворе было начало пятидесятых. Совсем недавно бушевала Великая Отечественная, во многих районах Татарии до эпохи большой нефти не было не то что газа, даже централизованной электрификации, а крыши домов по-прежнему крыли соломой. Довольно быстро машиносчетные станции и в целом вычислительные мощности перестали быть необходимой потребностью лишь в транспортной сфере и проникли во все направления деятельности компании.

Стальной ящик на 150 килобайт

Что же касается музея, из многих сотен экспонатов стоит отметить «командирский» телефон, который использовали сразу два генеральных директора «Татнефти»: Аклим Мухаметзянов и Ринат Галеев. Аппарат модернизирован под индивидуальные потребности руководителя. Другого такого в мире нет.

Также весьма интересен другой предмет, особенно в свете того, как далеко шагнули вперед информационные технологии. В конце восьмидесятых годов инженеры «Татнефти» носили с собой прапрабабушку современной флеш-карты. Выглядела она как небольшой стальной ящик с застежками и ручкой. Внутри было устройство, которое могло записать на магнитную кассету около 150 килобайт информации. По современным меркам это Word-файл на 30-40 страниц текста. Для подключения устройства к ЭВМ в комплект входили провода толщиной с автомобильный «прикуриватель» для аккумулятора.

«Мы очень рады, что смогли сохранить свою историю»

Двигаясь вдоль рядов с экспонатами, можно увидеть эволюцию IT-блока «Татнефти». Сначала появились первые персональные компьютеры из ГДР Robotron, затем более совершенная техника, например ноутбуки «Макинтош» с оперативной памятью в 2 мегабайта и жестким диском на 40 мегабайт. С тех пор и до того, как «Татнефть» полностью свяжет все свои подразделения единой сетью, оставалось совсем немного времени.

«Мы очень рады, что смогли сохранить свою историю в этом музее, и благодарны тем, кто помог с экспонатами, и всем, кто стоял у истоков IT-сферы компании, — рассказал наш «экскурсовод», исполнительный директор ООО «ТатАСУ» Ильшат Карамов. — Долгий и славный путь начинался с коллектива из нескольких девушек и их руководителя — Павла Михайловича Истомина. Затем большой вклад внесли другие руководители, рядовые работники. Без них мы бы не достигли всего того, что есть сейчас».

А сейчас IT-блок компании обслуживает 45 600 рабочих мест, реализует более 500 проектов, имеет 80 патентов и свидетельств, годовую вычислительную мощность в 500 ТФлопс и обрабатывает один петабайт (1024 терабайта) информации.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»