news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 20 ноября 2025 11:15

Машиниста поезда в РТ, который стоит на учете у нарколога, отстранили от работы

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане помощника машиниста из депо Юдино отстранили от работы.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, мужчина состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «Психическое расстройство и расстройство поведения, связанное с употреблением психоактивных веществ».

При таком диагнозе по закону нельзя управлять транспортом, включая поезда.

Зеленодольский городской суд лишил работника прав на управление поездами. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

19 ноября 2025
Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

19 ноября 2025