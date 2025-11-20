Машиниста поезда в РТ, который стоит на учете у нарколога, отстранили от работы
В Татарстане помощника машиниста из депо Юдино отстранили от работы.
Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, мужчина состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «Психическое расстройство и расстройство поведения, связанное с употреблением психоактивных веществ».
При таком диагнозе по закону нельзя управлять транспортом, включая поезда.
Зеленодольский городской суд лишил работника прав на управление поездами. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.