Машинист из Татарстана стал победителем конкурса «Лучший по профессии»

Фото: пресс-служба ИНК

Машинист подъемника 7 разряда Алексей Манаков, представляющий Республику Татарстан, показал высокий уровень профессиональной подготовки и стал одним из победителей конкурса «Лучший по профессии», организованного Иркутской нефтяной компанией (ИНК).

Мероприятие состоялось в Иркутске и собрало рекордное количество участников со всей России.

Инициированный в 2011 году как корпоративный конкурс, в 2024 году проект трансформировался в масштабное городское мероприятие. Конкурс превратился в настоящий фестиваль профессий нефтяной отрасли и получил статус ежегодного события для всей семьи.

Фото: пресс-служба ИНК

Тысячи жителей Иркутска и региона принимают в нем участие, знакомятся с деятельностью компании, получают консультации по карьерному развитию, участвуют в деловых играх, научных демонстрациях и интерактивных зонах. Завершается программа символической церемонией посвящения молодых сотрудников в профессию.

Соревновательная часть проходит на специализированных площадках, где представители различных профессий демонстрируют уровень своей квалификации. Посетители могут вживую наблюдать за работой пожарных, трубопроводчиков, специалистов по охране труда и других технических специалистов. В этом году мероприятие установило рекорд по числу финалистов: 580 участников, 53 направления, 20 конкурсных площадок.

Все конкурсанты прошли многоэтапный отбор, включавший оценку профессиональных навыков и обязательные экзамены по технике безопасности. Часть испытаний проводилась в реальных производственных условиях.

Фото: пресс-служба ИНК

Алексей Манаков присоединился к ИНК в 2015 году. По его словам, на выбор компании повлияли рекомендации друзей и стабильные условия труда.

В 2024 году компания отметила 25-летие, а сам Алексей – десятилетие своей профессиональной деятельности в компании.

Участие в профессиональных конкурсах стало для него регулярной практикой. Алексей рассматривает такие мероприятия не только как способ самопроверки, но и как инструмент обмена опытом между коллегами.

Победа в конкурсе принесла специалисту также и материальное поощрение – денежный приз и годовую надбавку к заработной плате.