Машина времени Владимира Попова: «Хазинэ» представила большую выставку художника

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана открылась большая выставка художника-фронтовика Владимира Попова «Пути. Дороги». Мастер, воспитанный советской художественной школой, прожил 99 лет, освоив в преклонном возрасте еще и искусство арабской каллиграфии.

Фронтовые рисунки, фотографии военных лет, карта боевых действий и выдержки из дневников представлены в отдельном зале. Здесь же на одну из стен проецируется фильм о Владимире Попове, заблаговременно снятый музеем. Сам художник рассказывает посетителям выставки, например, о том, что назвали его в честь Владимира Ильича Ленина.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всего выставка включает более 120 работ Попова. Это пять залов с его живописью, графикой в разных техниках, в том числе линогравюрой, акварелью, агитплакатами. Произведения демонстрируются в разделах «Индустриальные пейзажи», «Байкало-Амурская и Амуро-Якутская магистрали», «Путешествия по городам России и Средней Азии», «Каллиграфия».

Последней Попов увлекся в возрасте 70 лет, в 1990-х годах. И с таким рвением взялся за новый материал, что стал первым признанным исламским миром русским художником-каллиграфом. В 2000 году Владимира Попова, единственного из каллиграфов России, Правительство Ирана пригласило в Тегеран на 8-ю Всемирную выставку Корана и каллиграфии.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Однажды попался ему в руки Коран, богато иллюстрированный, на русском языке в переводе Иман Валерии Пороховой. Коллеги, может, принесли. Он увидел в нем восточные миниатюры, каллиграфию и просто загорелся этим. Это дало ему толчок сделать что-то подобное. Начал изучать. Сам арабским он не владел, конечно. Прочитает какую-то суру, выражение ему понравится – на эту тему он делает композицию. Как пишется эта сура на арабском, он не знал, находил специалистов, чтобы переводили. Один из них – Назиб Наккаш. Как я понимаю, написание там такое, что крутить, какой-то ребус из него делать можно как угодно. Вот это ему тоже понравилось – как игра такая», – рассказал «Татар-информу» о последнем увлечении художника его сын Юрий.

И хотя выставка получилась масштабной, не все виды произведений Владимира Попова оказались представленными в экспозиции. Тугры – именные печати, в которых каллиграфически зашифрованы имена и звания правителей и известных людей, – в «Хазинэ» не увидишь, обратила внимание директор Татарско-японского центра Асия Садыкова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У него есть потрясающие две работы. Если читать слева направо, как мы привыкли, то прочитаешь по-русски «Аллах». Если справа налево – на арабском. И все это обрамлено вологодскими кружевами. Также работа, где написано «Мухаммед». Он был человеком глобального мышления и ощущения мира. Такие его работы дают связку нашей республики, нашего художественного достояния со всем миром. Владимир Александрович, наверное, был каким-то художественным пророком: переключив свою деятельность на каллиграфическую, он тем самым продвинул наше республиканское и российское искусство», – сказала на открытии выставки Садыкова.

В более ранних работах Попова обращают на себя внимание «отголоски Куинджи, Рериха» в классических пейзажах. Зал индустриальных пейзажей художника директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева сравнила с путешествием на машине времени.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это человек, обладающий потрясающими навыками, великолепный график. У нас впервые представлены созданные им портреты, так же как и графика, индустриальный пейзаж, акварель. Написать индустриальный пейзаж акварелью очень сложно, и это его умение просто поразительно. Если вы посмотрите последний зал, там совершенно дивная палитра его архитектурных картин, которую он с большим сердцем и рвением передал в коллекцию нашего музея. Это потрясающий дар», – сказала Нургалеева.

Это первая выставка, организованная после смерти художника – Владимир Попов скончался полтора года назад. Она приурочена к 80-летию Победы и к Году защитника Отечества. Побывать на ней можно до 20 марта включительно.