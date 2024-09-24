«Машина слушается»: В Казани вручили первый автомобиль на ручном управлении ветерану СВО

Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» вручил ветерану СВО с тяжелой инвалидностью автомобиль «Лада Гранта» с ручным управлением. Адель Уркунбаев стал первым в республике, кто получил заветные ключи от филиала фонда.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Адель Уркунбаев подписал контракт в 18 лет, а летом 2022 года отправился в зону спецоперации. Уже к 20 годам он стал командиром, отличившись подлинным мужеством. После первого ранения Адель отказался от госпитализации, остался на позиции и повел свое подразделение на штурм, во время которого получил тяжелое ранение в поясницу и сквозное ранение в ногу. После этого его наградили орденом Мужества.

«Адель у нас совершенно особый ветеран. Несмотря на молодость, он очень сильный и целеустремленный парень. С первого же дня, как мы с ним познакомились, команда фонда старалась быть рядом и помочь ему. Помочь в том непростом пути, по которому он с большим желанием идет, никогда не унывая. И сегодня он дошел до своего первого автомобиля», – отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Она подчеркнула, что это первый, но точно не последний автомобиль, который будет вручен нашим героям. На торжественном мероприятии присутствовали и другие бойцы СВО, которые вернулись с поля боя с тяжелыми ранениями, однако не утратили желания жить полноценной жизнью.

От Координационного совета Кабинета Министров Татарстана по вопросам ветеранов боевых действий еще троим бойцам вручили сертификаты на обучение в автошколе. После того, как они успешно сдадут экзамен, будет решаться вопрос о предоставлении автомобиля с ручным управлением.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Вместе с новенькой «Грантой» Аделю Уркунбаеву вручили государственные номера. Руководитель Лаишевского района, откуда родом Адель, также передал ему комплект инструментов, с помощью которых торжественно закрепили номера на машину.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Молодой человек совершил свой первый проезд на новом авто. Он выразил благодарность фонду, особенно своему наставнику, а также инструктору по вождению, благодаря которым этот прекрасный день стал возможен.

«Хорошая машина, быстрая, слушается, удобная. Сейчас покатаемся, станет еще лучше», – поделился он эмоциями после первого заезда.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Адель Уркунбаев также рассказал, что планирует использовать автомобиль для поездок на ежедневную медицинскую реабилитацию.

Покупка транспорта стала возможной после того, как инициативу фонда «Защитники Отечества» поддержал Президент России Владимир Путин. Государственная Дума оперативно приняла поправки в федеральное законодательство. Теперь Фонд будет обеспечивать автомобилями ветеранов СВО с парной ампутацией и передвигающихся на кресле-коляске.