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Ру Тат
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Происшествия
5 октября 2022  12:35
Павел Климчак

Машина превратилась в груду металлолома, вылетев с трассы в РТ, пострадали два человека

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Авария произошла накануне днём на 25-м километре трассы Черемшан – Нурлат, около поворота на лагерь «Солнечный». Водитель «Лады Нивы» не справился с управлением и вылетел на авто в кювет.

 

Фото: очевидцы

В результате ДТП легковушку порядочно переворотило, автомобиль получил серьезные повреждения корпуса.

 

Фото: очевидцы

В салоне авто были два человека – водитель и пассажир. Они оба получили различные травмы, их увезли в больницу. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося.

#ДТП #вылетел в кювет
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