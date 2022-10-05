Машина превратилась в груду металлолома, вылетев с трассы в РТ, пострадали два человека

Авария произошла накануне днём на 25-м километре трассы Черемшан – Нурлат, около поворота на лагерь «Солнечный». Водитель «Лады Нивы» не справился с управлением и вылетел на авто в кювет.

Фото: очевидцы

В результате ДТП легковушку порядочно переворотило, автомобиль получил серьезные повреждения корпуса.

Фото: очевидцы

В салоне авто были два человека – водитель и пассажир. Они оба получили различные травмы, их увезли в больницу. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося.