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Учебный автомобиль загорелся на дороге в Челнах, два человека пострадали
Сегодня на Машиностроительной улице в Набережных Челнах на ходу загорелся учебный автомобиль «Лада Гранта». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В машине находились два человека, которые получили термические ожоги 1-2 степени. Их доставили в БСМП.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра.
Предварительная причина пожара - неисправность узлов и механизмов транспортного средства.
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