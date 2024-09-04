Учебный автомобиль загорелся на дороге в Челнах, два человека пострадали

Сегодня на Машиностроительной улице в Набережных Челнах на ходу загорелся учебный автомобиль «Лада Гранта». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В машине находились два человека, которые получили термические ожоги 1-2 степени. Их доставили в БСМП.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра.

Предварительная причина пожара - неисправность узлов и механизмов транспортного средства.